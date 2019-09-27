رياضة | فايلر يدرس الدفع بشريف إكرامي أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يدرس الدفع بشريف إكرامي أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستضيف الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني في الثامنة من مساء غدٍ السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبحضور ٥ ألاف مشجع.
ويفكر المدرب السويسري في منح إكرامي فرصة المشاركة أساسيًا في مباراة الغد، بعدما غاب عن المشاركة في الفترة الماضية.
كما يفكر فايلر في إراحة محمد الشناوي الحارس الأساسي في مباراة الغد، خاصة وأن كفة الأهلي الأرجح لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور المقبل من البطولة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بغينيا الاستوائية بهدفين دون رد، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، والتي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو.
٢١ لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.