رياضة | فايلر يدرس الدفع بشريف إكرامي أمام كانو سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يدرس الدفع بشريف إكرامي أمام كانو سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس السريسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدفع بشريف إكرامي في مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ويستضيف الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني في الثامنة من مساء غدٍ السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبحضور ٥ ألاف مشجع.

ويفكر المدرب السويسري في منح إكرامي فرصة المشاركة أساسيًا في مباراة الغد، بعدما غاب عن المشاركة في الفترة الماضية.

كما يفكر فايلر في إراحة محمد الشناوي الحارس الأساسي في مباراة الغد، خاصة وأن كفة الأهلي الأرجح لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور المقبل من البطولة.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بغينيا الاستوائية بهدفين دون رد، سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان، والتي أقيمت بالعاصمة الغينية مالابو.

٢١ لاعبًا في قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت