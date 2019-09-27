رياضة | ماذا تغير منذ أخر مواجهة بين طنطا وبيراميدز بكأس مصر؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا تغير منذ أخر مواجهة بين طنطا وبيراميدز بكأس مصر؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف طنطا بقيادة أيمن المزين المدير الفني، بيراميدز الذي يقوده الفرنسي سباستيان ديسابر، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل في الثالثة عصرا على ملعب نادي طنطا.

آخر لقاء جمع طنطا وبيراميدز كان يوم 9/10/2018، بمسابقة كأس مصر، وفاز بيراميدز بصعوبة بنتيجة 3/2، حيث تقدم طنطا بهدف عن طريق محمد شيكا، ثم عادل البرازيلي كينو النتيجة، والذي أضاف الهدف الثاني، قبل أن يعادل طنطا النتيجة بهدف عن طريق ضربة جزاء سجلها عبدالرحمن الدح، ثم قاد 'قفشة' فريقه للفوز بتسجيله الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بإعلان فوز بيراميدز واقصاء طنطا من كأس مصر.

- أول مباراة بالمسمى الجديد بينهما في الدوري



عندما نعود لتشكيل المنافسين سنجد أن اللاعبين الذين سجلوا رحلوا عن كلا الفريقين، وأيضا المديرين الفنيين.

- طنطا

وجاء تشكيل طنطا في تلك المباراة، إسلام طارق في حراسة المرمى، وسليمان عبدربه، ومحمد أسعد، ومحمد الشاذلي، ومحمد العشري، وعلاء الدين كمال، وحسام غالي، ومصطفي أمين، ومحمود نجاح، وعبدالرحمن الدح، ومحمد شيكا.

غادر صفوف طنطا كل من علاء الدين كمال الذي انتقل لأبو قير للأسمدة في يناير الموسم الماضي علي سبيل الإعارة، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم، ومحمود نجاح الذي انتقل لصفوف كوكاكولا ثم الألومنيوم، ومحمد شيكا الذي كان معارا من بتروچيت، قبل أن يتولي المزين الإدارة الفنية للفريق وقطع إعارته في انتقالات يناير، وانضم هذا الموسم لنادي منتخب السويس علي سبيل الإعارة.

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وأيضا عبدالناصر محمد المدير الفني لطنطا حينها، والذي غادر طنطا عقب تعادله مع فريق الأوليمبي بالجولة الثامنة من دوري القسم الثاني الموسم الماضي.

- بيراميدز



استمر بصفوف بيراميدز كل من أحمد الشناوي، رجب بكار، أحمد أيمن منصور، محمد فاروق، عبدالله بكري.

ورحل كل من حمادة طلبة، مهند لاشين، مجدي قفشة، كينو، رودريجينيو، كارلوس ادواردو، ورحل أيضا المدرب ريكاردو لافولبي الذي كان يتولي الإدارة الفنية للفريق حينها.

ويلتقي الفريقان وهما متساويان في عدد النقاط، حيث يمتلك كل منهما 3 نقاط، حيث فاز بيراميدز علي إنبي في افتتاح الدوري الممتاز برباعية نظيفة ليتصدر البطولة في أول جولة، ومثله حقق طنطا فوزا مفاجئا علي وادي دجلة خارج أرضه.

وقبل مواجهة طنطا يحل بيراميدز بثوبه الجديد ضيفا علي "شباب بلوزداد" الجزائري يوم الأحد في إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية، وكان لقاء الذهاب الذي جمعهما بالقاهرة قد انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.