رياضة | أحمد أيوب لـ "الخليج 365 الرياضي": رمضان صبحي وتريزيجيه من أفضل العناصر واكتسبوا النضج الفنى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد أيوب لـ "الخليج 365 الرياضي": رمضان صبحي وتريزيجيه من أفضل العناصر واكتسبوا النضج الفنى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد أيوب المدرب العام لمنتخب مصر أن محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي ورمضان صبحى لاعب النادى الأهلى أحد أبرز العناصر فى الكرة المصرية خلال الفترة الماضية والتى سيكون لها دور فى منتخب مصر خلال الفترة القادمة مما يمتلكوه من خبرات تم إكتسابها خلال الفترة الماضية.

وكان أحمد أيوب مدرب فى الجهاز الفنى للنادى الأهلي وقتما تم تصعيد الثنائي محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي منذ سنوات، مما يجعل العلاقة مميزة بينه وبين الثنائي المتألق خلال الفترة الماضية.

وتحدث أيوب لـ "الخليج 365 الرياضي" قائلاً :" تريزيجيه ورمضان صبحي بالطبع كنت شاهد وقت صعودهم للنادى الأهلي، هم لاعبين مميزين مروا بتجارب كبيرة خلال السنوات الماضية من وقت ما كانوا ناشئين ثم نضجوا علي المستوي الفنى وتطوروا كثيراً ونضج أيضاً فى الشخصية وبالطبع هما وصلوا لمراجل متقدمة فى ذلك ونضجوا بشكل كبير عن السنوات السابقة".

وأضاف :" تريزيجيه ورمضان صبحي أصبح لديهم خبرات بسبب التجارب التى مروا بها خلال الفترة الماضية والتى جعلتهم أكثر نضجاً على المستوى الشخصي والفنى، ونحن كجهاز فنى علينا إستغلال ذلك وهذا هو عملنا ".

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وكان اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى قد قام بتقديم الجهاز الفنى لمنتخب مصر أمس من خلال مؤتمر صحفي ويتكون الجهاز من حسام البدري مدير فنى ومحمد بركات مدير منتخب وأحمد أيوب وطارق مصطفي فى منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب مساعد وأيمن طاهر مدرب لحراس المرمي.

وأعلن اليوم الاتحاد البوتسوانى عن مواجهة منتخب مصر ودياً يوم 14 أكتوبر المقبل فى مصر إستعداداً للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

وستكون هى المباراة الأولى للجهاز الفنى لمصر بقيادة حسام البدري قبل خوض مباراة مصر وكينيا ضمن مباريات الجولة الأولي لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون والمقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر.