رياضة | فيفا يصدر بيانًا رسميًا للرد على اتهامات التزوير في التصويت لجوائز "THE BEST"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيفا يصدر بيانًا رسميًا للرد على اتهامات التزوير في التصويت لجوائز "THE BEST" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا للرد علي الاتهامات التي تم توجيهها إليه بالتزوير في عملية التصويت لجوائز الأفضل في كرة القدم (THE BEST)، وجائزة أفضل لاعب في العالم والتي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة هذا العام.

وجاء بيان "فيفا" علي النحو التالي: "شعر الاتحاد الدولي "فيفا" بخيبة أمل كبير بسبب تداول عدد من التقارير الإعلامية اتهامات للفيفا بالتزوير في عملية التصويت لجوائز الأفضل في كرة القدم لهذا العام .. هذه التقارير غير عادلة ومضللة".

وأضاف: "يتم الإشراف على إجراءات التصويت لكل جوائز الأفضل ومراقبتها من قبل هيئة مستقلة تدعي برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) وتقع في سويسرا.

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وتابع: " يتبع FIFA و PwC قواعد التخصيص وإجراءات الرقابة القياسية ذات الصلة. وفقًا لهذه الإجراءات ، طلب FIFA من جميع الاتحادات الأعضاء تقديم استمارات التصويت الخاصة بهم إلكترونيًا وكتابيًا، كما يجب أن يتم التوقيع على الوثائق المكتوبة من قبل الأشخاص المسئولين في اتحاد الكرة وكذلك الأشخاص المخولين للتصويت، لكي يكون التصويت صحيحًا، يجب أن يتضمن التوقيعات المعنية وختم الاتحاد كذلك".

وأضاف: " وبناء على ذلك يمكن التأكد من أن جميع الأصوات المقدمة وفقا للقواعد وفي المواعيد المحددة تم أخذها في الاعتبار ولا يوجد أي شك فيما يتعلق بصحة النتيجة".

واختتم البيان: "إذا كانت هناك أي حالة من سوء التصرف، وحتى إذا لم يؤثر ذلك على نتيجة التصويت، فسيقوم FIFA بالتحقيق وتطبيق العقوبات عند الضرورة".