رياضة | رئيس أتلتيكو مدريد يهدد برشلونة.. ويوضح سبب خلافه مع جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أتلتيكو مدريد يهدد برشلونة.. ويوضح سبب خلافه مع جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إنريكي سيريزو، رئيس نادي اتلتيكو مدريد الإسباني، أن غرامة الـ 300 يورو المفروضة على نادي برشلونه، بسبب شكوى أتلتيكو بشأن تفاوض النادي الكتالوني مع أنطوان جريزمان لاعب الأتليتي السابق والبارسا الحالي، قبل المدة القانونية.

وقال سيريزيو، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "اذا لم يرغب برشلونة في دفع قيمة الغرامة (300 يورو) فسوف أقوم بدفعها بنفسي".

وأضاف: "لدينا الأمر واضح للغاية في قضية جريزمان، لقد تركنا القضية في أيدي خدماتنا القانونية، وهم يقررون، لا أعرف ما إذا كان المحامون لديهم دليل أم لا، لكن إذا كانوا يعملون في القضية، فسيكون ذلك لأن لديهم شيئاً ما".

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وواصل بقوله: "اذا كنت في السيارة وأوقفك الشرطي ووجد معك زجاجتي كحول، سوف يغرمك بـ 300 يورو، نفس قيمة غرامة البارسا في عملية كسر عقد جريزمان".

واستطرد: "لاتوجد لدينا مشكلة مع جريزمان، لاعب رائع وأتمنى له التوفيق وأن يكون محبوب من الناس في البارسا كما كان في أتلتيكو".

وبسؤواله حول تقنية الـ VAR أجاب: "أنا لا أحب الفار أنه يفقدني أعصابي الآن اصبحت لدينا مشكلتين الحكم الفار، أتمنى لو كان الديربي بدون فار".