رياضة | بعد فرض 300 يورو فقط على برشلونة.. أتلتيكو مدريد يتخذ إجراء مفاجئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فرض 300 يورو فقط على برشلونة.. أتلتيكو مدريد يتخذ إجراء مفاجئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس، عقوبة على نادي برشلونة الإسباني، بسبب شكوى أتلتيكو مدريد بسبب تفاوض مسؤولي النادي الكتالوني مع النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو السابق والبارسا الحالي، قبل المدة القانونية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد وقع الاتحاد الإسباني غرامة قدرها (300 يورو فقط) على برشلونة بعد شكوى مسؤولي أتلتيكو مدريد. Advertisements ومن الجدير بالذكر أنه قد رفضت لجنة المنافسة طلب القاضي بإغلاق ملعب "كامب نو"، وقالت إنه بإمكان أتليتكو مدريد تقديم استئناف على القرار، خلال 10 أيام عمل من صدور القرار.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أنه يهدف أتلتيكو مدريد إلى التوصل إلى اتفاق مع برشلونة بحيث يدفع النادي الكاتالوني له أكثر من 120 مليون يورو التي دفعها في الميركاتو الصيفي للتوقيع مع جريزمان.

وفي حال رفض مسؤولو نادي برشلونة طلب أتلتيكو مدريد فسوف يتجه الروخي بلانكوس إلى المحكمة العليا لمراجعة الحكم.