انت الان تتابع فالفيردي يثير الشكوك حول مدة غياب ميسي عن المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارنستو فالفيردي

اعترف المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ارنستو فالفيردي، أنه يجهل المدة التي سيغيبها نجم وقائد فريقه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على إثر الإصابة التي لحقت به مؤخرا خلال مباراة النادي الكتالوني أمام منافسه فياريال في بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وقال فالفيردي- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة قبل مباراة برشلونة غدا السبت أمام خيتافي في الجولة السابعة من "الليجا": "لا أعرف، يجب أن نرى كيف يتدرب، وكيف سيكون حاله في الأسبوع المقبل، رغم أننا نعرف أن إصابته ليست خطيرة".

وأشار فالفيردي إلى أن مباراة فريقه أمام خيتافي في الأسبوع السابع لليجا لن تكون سهلة، وأردف قائلا: "ستكون مشابهة لمباريات السنوات السابقة، خيتافي فريق يصعب التغلب عليه، ولديه العديد من اللاعبين في حالة جيدة".

وأضاف: "إنهم معتادون على خلق الفرصة على ملعبهم ويتلقون هناك القليل من الأهداف، علينا أن نقطع خطوة للأمام خارج ملعبنا، خيتافي سيتطلب منا بذل الكثير نظرا لشخصيته التي تجبرك على دخول المباراة بشكل جيد".

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وعلى جانب آخر، تحدث فالفيردي عن مستقبل لاعبه الصاعد انسو فاتي16/ عاما/ مع المنتخب الإسباني تحت 21 عاما، حيث قال: "أتمنى أن يبقى وقتا أطول معنا، إذا انضم إلى المنتخب تحت 21 عاما سيكون ذلك خلال فترة التوقف الدولي، أما إذا ذهب مع المنتخب تحت 17 عاما فسيكون متاحا مع الفريق لوقت أقل، علينا انتظار ما سيحدث ومن ثم اتخاذ القرار".

وردا على سؤال حول ما أشيع عن قضاء اللاعب البرازيلي أرثر ميلو سهرة ليلية أمس الخميس برفقة مواطنه نيما ردا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ،أجاب فالفيردي قائلا: "لقد تعلم الكثير من الأشياء في العام الماضي، إنه بحالة جيدة الآن ونرغب في أن يستمر على هذا المنوال، لقد تناول العشاء مع صديق له وليس هناك ما يقلقني في هذا الأمر".

وتحدث المدرب الإسباني أيضا عن موقف مهاجم برشلونة، الأوروجوياني لويس سواريز، وأكمل قائلا: " خاض مباريات قليلة للغاية مع الفريق بعد أن قضى أربعة أسابيع مصابا، يحتاج إلى العودة للتألق كما هو الحال مع الآخرين، ميسي وعثماني ديمبلي، عليه أن يقوم بهذا مع مرور الوقت، سواريز مثله مثل جميع الهدافين، عندما يسجل تأتي الأهداف بعد ذلك تباعا، وعندما لا يسجل يبدو وأنه يعاني من غياب التوفيق".