الان تتابع قمة الأهلي والنصر تنتهي “سلبيا” #الاهلي_النصر_الدوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 10:30 م, 27 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أنهى التعادل السلبي أحداث مباراة أهلي جدة مع ضيفه النصر، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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