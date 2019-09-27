الان تتابع تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لخوض مباراة ودية عالمية في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 21 دقيقة - 10:09 م, 27 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 تركي آل الشيخ وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الدعوة للمنتخب المصري لخوض مباراة ودية بالرياض مع أحد منتخبي الأرجنتين أو البرازيل. وقال آل الشيخ على “فيس بوك” اليوم الجمعة: “أدعو منتخب مصر الشقيق للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الارجنتيني أو البرازيلي بنجومه للعب في السعودية، وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه”.

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