الوحده يفوز على الفتح بثنائية في الدوري السعودي

الجمعة 27 سبتمبر 2019

الوحده يفوز على الفتح

استطاع نادي الوحدة أن يفوز على نظيره نادي الفتح بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي.



ملخص الشوط الأول بين الوحدة والفتح

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وبدأ الشوط الأول بخطورة هجومية من نادي الوحدة الذي سجل هدفه الأول في الدقيقة 15 عن طريق ركلة جزاء سجلها يوسوفو نياكاتي وظل الفريق يحاول خطف المزيد من الأهداف أمام بعض الفرص من الفتح ولكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف نظيف.

ملخص الشوط الثاني بين الفتح والوحدة

وبدأ الشوط الثاني وكان الوحده لايزال هو الأكثر سيطرة وخطورة وسط بعض المحاولات من لاعبي الفتح ليضيع كلا الفريقين العديد من الفرص السهله ولكن سجل الوحده هدفه الثاني في الدقيقة 95 عن طريق أنسيلمو لينتهي اللقاء بفوز الوحدة بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة يصل رصيد الوحده إلى 9 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من ترتيب الدوري السعودي بينما يظل رصيد الفتح بدون نقاط في المركز السادس عشر.