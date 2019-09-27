التعادل السلبي يحسم مواجهة الأهلي والنصر بالدوري السعودي

الجمعة 27 سبتمبر 2019

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الأهلي ضد نظيره نادي النصر منذ قليل بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة السعودي.



تشكيل الفريقين قبل بداية المباراة

وجاء تشكيل الأهلي ضد النصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبدالله حسون / محمد الخبراني / عبد الباسط هندي / لوكاس دي ليما.

خط الوسط: نوح الموسى / دي سوزا / عبدالفتاح عسيري / يوسف البلايلي.

خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة.

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بينما جاء تشكيل النصر ضد الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: عبد الله الخيبري / بيتروس / نور الدين أمرابط / جوليانو / أيمن.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ملخص مباراة الأهلي والنصر بالدوري السعودي

وبدأت المباراة بشكل هجومي من الفريقين بحثا عن تسجيل الهدف الأول وشكل كلا الفريقين خطورة على مرمى بعضهم البعض ولكن أضاعا لاعبو الفريقين العديد من الفرص ثم هدأت المباراة في بداية الشوط الثاني لتشتعل من جديد في الدقائق الأخيرة ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصبح رصيد الأهلي 8 نقاط في المركز الثالث بينما يصبح رصيد النصر 8 نقاط في المركز الخامس.