شكرا لقرائتكم تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المتوقع أن يلعب الاهلي لقاء الغد بتشكيل ، مكوّن من:شريف إكرامي ، احمد فتحي ،رامي ربيعة ،ايمن أشرف ،محمود وحيد ، أليو ديانج ،عمرو السولية ، أحمد الشيخ ،وليد سليمان ،رمضان صبحي وصلاح محسن.
وفاز الأهلي على بطل غينيا بملعب الأخير في لقاء الذهاب بثنائية نظيفىة قبل أسبوعين.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد أعلن قائمة الفريق لمواجهة بطل غينيا الاستوائية والتي ضمت كلاً من :شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني.
فيما خرج من القائمة كلاً من مروان محسن ومحمود متولي للأصابة وصالح جمعة وعلى معلول وجيرالدو.
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