شكرا لقرائتكم فضل الله: أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون تعرض الأبيض لعقوبات قاسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الشهير صعوبة موقف نادى الزمالك فى أزمة مباراة جينيراسيون السنغالى المقرر اقامتها ضمن مباريات اياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وأكد محمد فضل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": هناك العديد من الاحتمالات التى قد تفرض نفسها على مباراة الزمالك ضد جينيراسيون على رأسها تأجيل المباراة الى وقت لاحق من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك حال اصرار المنافس السنغالى على اقامة المباراة بملعب ستاد بتروسبورت وفقاً للموافقة التى حصل عليها فى البداية.

وشهدت الساعات الماضية قيام مسئولي نادي جينيراسيون السنغالى برفض خوض مباراته ضد الزمالك على أرضية ملعب استاد برج العرب بعد تقدم إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور بطلب الى الاتحاد الافريقى تبلغه فيه بنقل المباراة الى الاسكندرية وهو ما وافق عليه كاف بشرط موافقة الفريق الضيف على الأمر.

وتوجه فريق جينيراسيون السنغالي مساء اليوم الى القاهرة الجديدة لخوض تدريبه الأول على أرضية استاد بتروسبورت الا أنهم فوجئوا برفض إدارة الملعب خوضهم التدريب بداعي أن إدارة القلعة البيضاء لم تقم بحجز الملعب.

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تابع فضل الله أن كاف ربما يضع سيناريوهات الظروف السياسية التى تمر بها البلاد حاليا لعدم اقامة المباراة بالقاهرة ونقلها الى برج العرب لحل الأزمة مشدداً على أن نادى الزمالك موقفه صعب للغاية بعد قيام الفريق السنغالى بالذهاب الى ملعب استاد بتروسبورت لخوض التدريب الخاص بالمباراة ورفض إدارة الملعب تنفيذ الأمر لعدم وجود حجز.

تابع محمد فضل الله ان الزمالك سيتعرض لعقوبات مالية قاسية من الاتحاد الافريقى لعدم خوض الفريق الضيف للتدريب الرئيسي أو توفير ملعب بديل للتدريب عليه.

وأوضح خبير اللوائح الشهير أن الفريق السنغالى ربما يصعد الأزمة ويذهب لملعب المباراة غداً ببتروسبورت وهو ما سيجعل الأمر أكثر خطورة مطالبا إدارة الزمالك بالتواصل مع الاتحاد الافريقي لحل الأزمة من خلال اقاناع مسئولي كاف للنادى السنغالى بضرورة قبول اقامة المباراة على ملعب استاد برج العرب.