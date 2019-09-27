شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتدخل لحل أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدخلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، لحل أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا. ويجرى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وأحمد عبد الله عضو اللجنة، ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية اتصالات مكثفة مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لحل الأزمة. وشهدت الساعات الماضية أزمة بشأن موعد ومكان إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى بعد تمسك الأخير بخوض اللقاء فى بتروسبورت وتوجه مساء اليوم إلى الملعب بداعى رغبته فى خوض مرانه الختامى عليه وخوض اللقاء غدا فى نفس الملعب وفقا لما تم إخطاره به مسبقاً بينما يؤكد مسئولى الزمالك الحصول على موافقة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد فى برج العرب بينما يؤكد مسئولى جينيراسيون عدم تلقيهم أي إخطار من الكاف لذلك تدخل اتحاد الكرة لحل تلك الأزمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يتدخل لحل أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.