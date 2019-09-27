شكرا لقرائتكم رسميا.. الزمالك وجينيراسيون الأحد على برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، يفيد بموافقته على نقل مباراة الزمالك وجينراسيون بطل السنغال إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة من اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى لحل الأزمة، وهو ما حدث مؤخرا وسيتم إبلاغ بعثة بطل السنغال بالقرار لتتوجه إلى الاسكندرية.

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وتواجدت بعثة جينيراسيون فوت السنغالى أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لرغبتهم فى خوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

واستقبل أحد مسئولو ملعب بتروسبورت، بعثة الفريق السنغالى وأكد لهم إن ليس لديهم حجزاً من قبل الزمالك، من أجل خوض المران على الملعب الرئيسى بالاستاد بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذى يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالى لعدم وجود حجز من قبل الزمالك لبعثة الفريق السنغالى.

وكشف مسئولو بتروسبورت لمسئولى بعثة جينيراسيون، إن الزمالك بدوره كصاحب المباراة يقوم بالحجز للفريق الضيف وهو ما لم يحدث لذلك تعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.