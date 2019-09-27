شكرا لقرائتكم تعادل سلبي بين أهلي جدة والنصر.. والوحدة يواصل انتصاراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم التعادل السلبي كلاسيكو أهلي جدة وضيفه النصر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في حين واصل الوحدة مسلسل انتصاراته بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي على ضيفه الفتح 2-صفر، في المرحلة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وبدأت المباراة مثيرةٍ كعادة مبارياتهما حيث فرض النصر سيطرته في حين ظهرت خطورة الأهلي في الهجمات المرتدة والتي تسابق مهاجموه على اضاعة الفرص المحققة.وبدأت خطورة الأهلي حينما تلقى مهاجمه دجانيني تافاريس تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويراوغ الحارس الأسترالي براند جونز إلا أنه تعثر لتخرج الكرة بسلام على مرمى النصر.

ورد النصر سريعاً حينما تلقى مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله تمريرة من مواطنه نور الدين مرابط ليخترق دفاع الأهلي ويسدد الكرة إلا أن المدافع محمد خبراني اعترض طريقها وأبعدها إلى خارج مناطق الخطر. وسنحت فرصة محققة للأهلي وتحديداً لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وحاول النصر الرد على هجمات الأهلي الخطيرة وكاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها.

واستمرت اثارة المباراة وكاد الجزائري يوسف بلايلي أن يشعل فتيل المباراة بتسجيل هدف السبق حينما اخترق دفاع النصر وسدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت بجانب مرمى الحارس براند جونز. وواصل الفريقان تبادل الهجمات وكاد مدافع النصر عبدالله مادو أن يفتتح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن العبيد وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر السوري عمر السومة مهاجم الأهلي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة حاسمة من زميله دجانيني تافاريس ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت مرمى النصر.

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وفي الشوط الثاني ظهر النصر بشكل أفضل من الشوط الأول ووضحت رغبته بتسجيل هدف مبكر وكان قريباً من ذلك حينما تصدى مهاجمه عبدالرزاق حمدالله لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وأهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً بعدما تابع كرةً عائدة بالخطأ من الحارس محمد العويس ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع محمد خبراني الذي أبعدها من على خط المرمى. وعند الدقيقة 58 أجرى البرتغالي روي فيتوريا تغييره الأول بدخول اللاعب يحيى الشهري الذي شارك لأول مرة هذا الموسم بعد عودته من الاصابة بديلاً لزميله الشاب أيمن يحيى. وبعد مرور 70 دقيقة فرض الأهلي سيطرته وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه السوري عمر السومة الذي ارتقى لعرضية زميله حسين المقهوي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الاسترالي براند جونز.

وهدأت المباراة كثيراً في الدقائق العشر الأخيرة بعدما اكتفى الفريقان بالتعادل السلبي الذي حسم الكلاسيكو، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط ليبقى في المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف عن الفيصلي الرابع والنصر الخامس.

لقاء الوحدة والفتح

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة واصل الوحدة مسلسل انتصاراته بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي أمام ضيفه الفتح الجريح بهدفين نظيفين.

ويدين الوحدة بهذا الفوز للاعبيه المالي يوسف نياكاني الذي سجّل الهدف الأول عند الدقيقة 15 عن طريق ركلة جزاء، والبرازيلي أنسيلمو الذي سجّل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+5.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً، في حين بقي الفتح بدون نقاط في المركز الأخير.