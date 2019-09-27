مكافأة إضافية فى الإسماعيلى بعد التأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس، لاعبى الدراويش، مكافآت إضافية بخلاف مكافآة اللائحة وذلك بعد النجاح فى الصعود لدور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والروح القتالية التى قدمها كل لاعب فى المباراة أمام الأهلى الليبى وتخطى عقبته والصعود لدور الـ16.

وحرص الكلية يرافقة محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على تهنئة اللاعبين بغرفة الملابس حيث قاما بنقل تهئنة مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى لهم وسط أجواء مثالية وأكد رئيس البعثة للاعبين أن المهندس إبراهيم عثمان وأعضاء المجلس كانوا على ثقة فى عودة الفريق بتأشيرة الصعود من تونس وطالب رئيس بعثة الإسماعيلى، الجميع فى ختام حديثه بضرورة استمرار المكاسب من أجل اسعاد الجماهير وإعادة الفريق لوضعه الطبيعى.

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فيما قدم محمد بيومى ارتكاز الإسماعيلى التهنئة لجماهير الفريق بمناسبة صعوده لدور الــ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال وقال:"المدير الفنى الصربى يسيتش طالبنا قبل بداية المباراة باللعب على الانتصار والتركيز على التسجيل ببداية المباراة"، وواصل:"فى الشوط الثانى تحدث معنا المدرب من أجل التحلى الهدوء واللعب من خلال الأطراف وعدم الاندفاع للأمام ، نجحنا فى تنفيذ تعليماته وخرجنا بتأشيرة التأهل رغم قوة المنافس”.

واستكمل :"أنا أحد اصغر اللاعبين فى قائمة الفريق ، لذلك أسعى بإستمرار للاستفادة من خبرات زملائى بالملعب، نعد الجميع بأننا سنبذل قصارى جهدنا فى اللقاءات المقبلة من أجل استمرار الانتصارات".