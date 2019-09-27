اتحاد الكرة يتدخل لإنهاء أزمة الزمالك وجينيراسيون بعد واقعة بتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، لحل أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا. ويجرى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة وأحمد عبد الله عضو اللجنة، ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للجبلاية اتصالات مكثفة مع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لحل الأزمة. Advertisements وشهدت الساعات الماضية أزمة بشأن موعد ومكان إقامة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى بعد تمسك الأخير بخوض اللقاء فى بتروسبورت وتوجه مساء اليوم إلى الملعب بداعى رغبته فى خوض مرانه الختامى عليه وخوض اللقاء غدا فى نفس الملعب وفقا لما تم إخطاره به مسبقاً بينما يؤكد مسئولى الزمالك الحصول على موافقة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد فى برج العرب بينما يؤكد مسئولى جينيراسيون عدم تلقيهم أي إخطار من الكاف لذلك تدخل اتحاد الكرة لحل تلك الأزمة.

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