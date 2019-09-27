شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن سفر الفريق غداً إلى الإسكندرية رغم أزمة رفض جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الزمالك عبر موقعه الرسمى، إن الجهاز الفنى بقيادة الصربي ميتشو قرر سفر الفريق إلى الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالى.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا ويواجه الفريق الأبيض أزمة بشأن موعد ومكان مواجهة جينيراسيون حيث يتمسك الفريق السنغالى حتى اللحظة الجارية بخوض اللقاء غداً فى بتروسبورت بينما توجه الحكام ومراقب المباراة إلى الإسكندرية حيث يؤكد مسئولى الزمالك الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد فى برج العرب فيما يؤكد مسئولى جينيراسيون عدم تلقيهم أي إخطار من الكاف.

ويأتى إعلان الزمالك الرسمى بسفر فريقه غدا، ليؤكد مجددا إن لديه موافقة من الكاف بشأن خوض المباراة بعد غد الأحد على استاد برج العرب.