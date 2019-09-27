الارشيف / اخبار الرياضه

الاتحاد يهزم الشباب بثنائية ويصعد 6 مراكز بالدوري

0 نشر
Shareef 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الان تتابع الاتحاد يهزم الشباب بثنائية ويصعد 6 مراكز بالدوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:36 م, 27 سبتمبر 2019 م

التعليقات: 0

حقق الاتحاد فوزاً ثميناً على مضيفه الشباب 2-1 في المواجهة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس للمحترفين.

النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط وقفز إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط أيضا وتراجع إلى المركز التاسع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يهزم الشباب بثنائية ويصعد 6 مراكز بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا