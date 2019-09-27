- 1/2
- 2/2
الان تتابع الاتحاد يهزم الشباب بثنائية ويصعد 6 مراكز بالدوري والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
حقق الاتحاد فوزاً ثميناً على مضيفه الشباب 2-1 في المواجهة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط وقفز إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط أيضا وتراجع إلى المركز التاسع.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يهزم الشباب بثنائية ويصعد 6 مراكز بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.