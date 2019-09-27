الاتحاد يهزم الشباب بثنائية ويصعد 6 مراكز بالدوري

حقق الاتحاد فوزاً ثميناً على مضيفه الشباب 2-1 في المواجهة التي جمعتهما، اليوم، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط وقفز إلى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 6 نقاط أيضا وتراجع إلى المركز التاسع.