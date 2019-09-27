الامارات | "رقم صادم" يجعل رونالدو ثاني أسوأ لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي!

شكرا لقرائتكم خبر عن "رقم صادم" يجعل رونالدو ثاني أسوأ لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية عن رقم صادم سجله نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليس في الشباك هذه المرة، وإنما بعيداً عن الخشبات الثلاثة، بعدما أصبح ثاني أسوأ لاعب في تاريخ "الكالتشيو" في تسديد الركلات الثابتة منذ الموسم الماضي وحتى الآن.

وقالت الصحيفة الموالية لنادي ريال مدريد، الفريق السابق لرونالدو، إن "مهاجم يوفنتوس سدد 18 كرة ثابتة الموسم الماضي لكنه فشل في اغتنامها جميعاً، ولا يتفوق في قائمة الأسوأ إلا على لاعب فريق فروزينوني كاميلو شيانو الذي أخفق في 21 محاولة في الفترة نفسها".

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وأوضحت "أس" أن "رونالدو نفذ بجميع المسابقات التي شارك فيها بالدوري وكأس إيطاليا وأبطال أوروبا 24 كرة ثابتة اصطمت 15 منها في الحائط البشري ومرت اثنتين بعيداً عن المرمى فيما تصدى حراس مرمى الفرق المنافسة على سبع كرات".

وعلى الرغم من المعطيات الفنية العالية للنجم البرتغالي المخضرم (34 عاماً)، المتوج بخمس كرات ذهبية، إلا أنه ما زال يطمح بمواصلة اللعب لأقصى فترة ممكنة خصوصاً أن يتمتع بمستوى بدني عالٍ، بيد أن قدرته على التهديف من الكرات الثابتة باتت أكثر صعوبة مقارنة بأهدافه الكثيرة التي كان يحرزها من هذه الوضعية عندما كان لاعباً مع ريال مدريد وتحديداً في موسمي 2010-2011 و2012-2013 في إسبانيا.

يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل طوال مسيرته أكثر من 600 هدفاً، منهم أكثر من 100 هدفاً من ضرباتٍ ثابتةٍ من داخل وخارج منطقة الجزاء، لكنه لم يسجل أي هدف من ضربة مباشرة مع يوفنتوس حتى الآن.