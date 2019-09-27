شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة في برشلونة بعد غياب «فاتي» و«ميسي» عن قائمة الفريق لمواجهة خيتافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة جديدة، قبل مباراة الفريق أمام مضيفه خيتافي غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».

وأعلن الحساب الرسمي لبرشلونة، اليوم الجمعة، معاناة لاعبه الصاعد أنسو فاتي من بعض المتاعب في أربطة الركبة اليمنى، سيضطر على إثرها للغياب عن المواجهة.

كان الفريق قد فقد نجمه الأول ليونيل ميسي، بعد تعرضه للإصابة في الفخذ خلال مباراة فيا ريال، وهي الإصابة التي أثارت قلقا لدى العديد من عشاق النادي، فيما ذهبت مصادر إلى حد الحديث عن إمكانية غياب النجم الأرجنتيني عن «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر المقبل.

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وأعلن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه في مواجهة خيتافي، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليت، فيربو، موسى واجي.

خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، دي يونج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال.

خط الهجوم: سواريز، عثمان ديمبلي، جريزمان، كارلوس بيريز.