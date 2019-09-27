شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعقد محاضرة بالفيديو في معسكر الأهلي بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق بالإسكندرية مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شهدت المحاضرة مراجعة النقاط الفنية الخاصة بمباراة الغد واستعراض ملخص مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الغينية مالابو وحسمها الأهلي لصالحه بثنائية نظيفة سجلها صلاح محسن ووليد سليمان.

ويختتم الأهلي استعداداته لمباراة كانو سبورت، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الغد، حيث يخوض مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب بالإسكندرية.