شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي في ثمن نهائي البطولة العربية رغم الخسارة أمام أهلي بني غازي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بطاقة التأهل لدور الـ16 «ثمن النهائي» للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، رغم الخسارة أمام فريق أهلي بني غازي الليبي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في إياب دور الــ32 للبطولة.

واستفاد الإسماعيلي من فارق التفوق في لقاء الذهاب بالإسماعيلية الذي انتهى بالفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

هدف اللقاء الوحيد سجله محمد بوبكر في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم:

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حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، محمد مجدي، إبراهيم أبواليزيد.

خط الوسط: همام طارق، محمود عبدالعاطي «دونجا»، محمد الشامي، عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: وجيه عبدالحكيم.

وفي الشوط الثاني شارك كل من محمد بيومي وعماد حمدي وأحمد أيمن.

بتلك النتيجة ينتظر الإسماعيلي قرعة الدور ثمن النهائي للبطولة لتحديد منافسه المقبل.