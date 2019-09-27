فيتشو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الاتحاد و الشباب بالدوري السعودي

الجمعة 27 سبتمبر 2019

فاز المحترف الأرجنتيني إيميليانو فيشيو مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حسب إحصائية شبكة اوبتا العالمية.



واستطاع المحترف الأرجنتيني فيتشو أن يمرر الكرة 46 مرة خلال المباراة بنسبة نجاح 86% بالإضافة لصناعة فرصتين للتسجيل و التسديد علي المرمي 3 مرات.

وحقق نادي الاتحاد الفوز على حساب نظيره نادي الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وبهذه النتيجة يصل رصيد الاتحاد إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز التاسع بينما يقف رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة السعودية.

ونجح اتحاد جدة أن يعود من جديد إلى طريق الانتصارات بعد غياب 5 مباريات ما بين تعادل وهزيمة في جميع المسابقات المحلية و القارية.