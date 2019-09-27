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مانشستر يونايتد يفقد 8 لاعبين ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي

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الجمعة 27 سبتمبر 2019

سولشاير

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الجمعة رسميا غياب 8 لاعبين دفعة واحده ضد نادي أرسنال في المواجهة القادمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعبين الغائبين عن مواجهة مانشستر يونايتد وأرسنال

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وأكد أولى جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد أن هناك ثمان لاعبون سيغيبون عن مواجهة أرسنال وهم: "بايلي، دالوت، ماركوس راشفورد، مارسيال، جوميز جونز، لوك شاو".

كما أشار سولشاير أن هناك شكوك حول إمكانية لحاق الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق بمباراة أرسنال في الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وستلعب مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يوم الإثنين القادم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

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