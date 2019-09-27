شوط اول ينتهي سلبي في قمة النصر و الأهلي بالدوري السعودي

النصر و الأهلي

انتهي الشوط الأول بين نادي النصر و نظيره أهلي جدة في قمة الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بنتيجة 0 / 0 في المباراة التي تجمع بين الفريقين علي ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.



وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة لنادي النصر على نصف الملعب دون أي خطورة على مرمي نادي أهلي جدة الذي اكتفي لاعبيه بالدفاع واللعب علي الهجمة المرتدة.

ويدخل نادى أهلي جدة المباراة متسلحا بعامل الأرض و الجمهور وهو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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