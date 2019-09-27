نيمار يعود لمواجهة برشلونة أمام القضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أمس أن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، سيعود مجددا لمواجهة نادي برشلونة الإسباني أمام ساحات القضاء بعد فشل عودته إلى صفوف النادي الكتالوني، وذلك لمطالبة الأخير بسداد بعض المبالغ المالية التي يرى اللاعب أنها كانت ضمن مستحقاته خلال فترة احترافه بين صفوف الفريق.
وسعى كل من نيمار وإدارة برشلونة إلى التوصل إلى اتفاق أمس، ولكن المفاوضات بين الجانبين باءت بالفشل في هذا الصدد.
وأعلن الجانبان ظهر أمس فشل المفاوضات بينهما ولجوءهما مرة أخرى إلى القضاء للفصل في النزاع القائم بينهما.
ووصل نيمار الخميس إلى مدينة برشلونة الإسبانية، ولكنه لم يشارك في المفاوضات مع برشلونة، حيث ناب عنه في ذلك فريق الدفاع الخاص به.
وثار خلاف بين نيمار وبرشلونة حول أحقية اللاعب البرازيلي في الحصول على مبلغ 26 مليون يورو هي جزء من مبلغ تجديد تعاقده مع النادي الإسباني، إلا أن الأخير رفض دفع هذا المبلغ بداعي عدم التزام المهاجم البرازيلي بتنفيذ بنود تعاقده ورحيله إلى باريس سان جيرمان بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي المدرج في تعاقده.
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