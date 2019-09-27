تخوف في أتلتيكو من صحوة الريال الجريح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذر لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، ساؤول نجويز، من الخطورة التي قد يمثلها ريال مدريد منافس فريقه اليوم في المرحلة السابعة من بطولة الدوري الإسباني «الليجا» رغم تذبذب المستوى الذي يعاني منه الأخير.

وأكد نجويز أن النادي الملكي يستعيد دائما قدرته العالية على المنافسة خلال هذه المباراة التي تعد إحدى أكبر المواجهات في الكرة الإسبانية.

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وقال ساؤول لموقع الليجا على الانترنت قبل مباراة اليوم «كل مباراة ضد ريال مدريد هي فرصة للقيام بالأمور على نحو جيد وسنخوضها بشغف ورغبة كبيرة، في الحقيقة توقعاتنا إيجابية للغاية، إنها مباراة صعبة للغاية ومعقدة جدا، نعرف أن ريال مدريد ليس في أفضل لحظاته ولكنه دائما ما يشكل خطورة ودائما ما يستعيد قدرته على المنافسة عندما يلعب ضدنا».

وأشار نجويز إلى أن مباراة ديربي العاصمة الإسبانية تعد بمثابة نهائي، حيث إنها مباراة مهمة للغاية لأتلتيكو مدريد كون الفوز بها سيضع الفريق في موقع جيد بجدول ترتيب الليجا.

وأضاف «إنها مباراة تظل طوال عمرك تأمل في أن تخوضها، طوال أسبوع كامل تقابل الناس في الشارع وتجدهم يحفزونك من أجل ألا تنسى أهمية المباراة، وعندما تذهب إلى ملعب اللقاء وترى المنافس أمامك تشعر بأن هذا شيء كنت تنتظره منذ وقت طويل وأن عليك أن تستمتع به».