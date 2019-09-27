كيلر يتولى رئاسة الاتحاد الألماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم في اجتماعها المنعقد أمس في فرانكفورت، تولي فريتز كيلر رئاسة الاتحاد.

وكانت لجنة استكشافية قد أوصت بأن يتولى كيلر (62 عاما) الرئيس السابق لنادي فرايبورج، رئاسة الاتحاد الألماني خلفا لراينهارد جريندل الذي رحل عن المنصب في أبريل الماضي.

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وقد كان كيلر المرشح الوحيد للرئاسة في الجمعية العمومية.

وسيكون على رأس المهام التي تنتظر كيلر في المنصب، استعادة النظام بأكبر اتحاد رياضي وطني في العالم، والذي يشهد ثالث رئيس له خلال 5 أعوام.

وكان راينهارد جريندل قد استقال من رئاسة الاتحاد في أبريل بعد الاعتراف بتلقيه ساعة يد قيمتها 6 آلاف يورو (6700 دولار) كهدية، من الرئيس السابق للاتحاد الأوكراني، وتولى رينهارد راوبول وراينر كوخ رئاسة الاتحاد بشكل موقت.