الاتفاق يصرف النظر عن احتجاجه ضد أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أكدت مصادر لـ«مكة» أن إدارة نادي الاتفاق صرفت النظر عن المواصلة في تقديم احتجاجها على الخطأ الإداري الذي حدث في مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره أبها أمس الأول ضمن الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي خسرها الاتفاق 0-1، وذلك لضعف موقفها بعد تأكدها من أن الخطأ (البشري) من مراقب المباراة من خلال إدخاله بيانات خاطئة قبل أن يعدلها إضافة لتأكيدات رئيس لجنة مراقبي ومنسقي المباريات برابطة دوري المحترفين سلمان نمشان أن الخطأ غير المقصود حدث من مراقب المباراة وتم تعديله قبل الفترة المحددة لتسليم كشوفات الفريقين (90 دقيقة) وتبرئة موقف نادي أبها.

وبحسب رواية النمشان، فإن الاتفاق وأبها رفعا أسماء الفريقين (أساسي واحتياطي وخارج التشكيل) قبل الوقت المحدد عبر النظام الالكتروني (SPLIS) وتم مطابقتها مع مراقب المباراة، إلا أن المراقب أدخل معلومات بطريق الخطأ من خلال قيد اللاعب رقم 5 أحمد النجعي بفريق أبها كلاعب أساسي، بينما شارك اللاعب رقم 4 خالد الخثلان في التشكيل الأساسي قبل أن يتم تدارك الخطأ في ظرف 3 دقائق. وشدد النمشان على أن الخطأ البشري شهد تفهما من قبل إداريي الفريقين قبل انطلاق المباراة.

وكانت القضية أخذت أبعادا وصدى كبيرا أمس بعد نفي مدير فريق الاتفاق فايز السبيعي ما ذهب إليه رئيس لجنة المباريات والمراقبين بتوقيعه على محضر اتفاق حول إصلاح الخطأ، وتشديده على مطالبته بحق ناديه بعد أن قدم احتجاجا رسميا لمراقب المباراة قبل الفترة المحددة (ساعتين من نهاية المباراة).

المادة 22 (قائمة بداية المباراة) من اللائحة التنظيمية للدوري

01 يجب على كل فريق أن يسلم مراقب المباراة قبل بدايتها بـ90 دقيقة كحد أقصى قائمة اللاعبين الأساسيين المشاركين وعددهم 11 لاعبا، واللاعبين الاحتياطيين وعددهم 9 مع تحديد قائد الفريق وحارس المرمى والجهازين الفني والإداري الذين يحق لهم الجلوس على مقاعد البدلاء وعددهم 11 شخصا كحد أقصى، وذلك من خلال النظام الالكتروني (SPLIS).

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02 يجب أن يتم توقيع قائمة بداية المباراة من قبل مدير الفريق والمدير الفني قبل تسليمها إلى مراقب المباراة .

03 يفحص مراقب المباراة والحكم الرابع البطاقات التعريفية الخاصة باللاعبين وأطقم اللعب لكل فريق قبل (75) خمس وسبعين دقيقة.

04 في حال عدم قدرة أحد اللاعبين الأساسيين الذين تم اختيارهم في قائمة بداية المباراة على المشاركة لأي سبب، يجوز استبداله بأحد اللاعبين البدلاء في القائمة ولا يجوز إضافة اسم جديد إلى قائمة البدلاء.

05 اللاعب الذي يتم استبداله في القائمة لا يحق له المشاركة في المباراة ولا يحق للفريق إضافة لاعب احتياطي لتعويضه، مع بقاء حق الفريق في إجراء 3 تبديلات أثناء المباراة.

06 يجب على مدير الفريق أن يخطر مراقب المباراة بأي تغيير يطرأ على قائمة بداية المباراة ويتم تقديم قائمة محدثة بدلا من القائمة التي تم تعديلها، بشرط عدم إضافة أي اسم جديد للقائمة الرئيسية المقدمة قبل 90 دقيقة من بداية المباراة.

07 يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة إحالة الأمر إلى لجنة الانضباط والأخلاق لاتخاذ الإجراءات المناسبة.