السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
قالت مصادر إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يفضل إقامة كأس السوبر المحلي في الموسم الحالي في المملكة العربية السعودية بعد أن رجحت عوامل عدة كفة السعودية على قطر.
ومن المقرر أن تجري بطولة السوبر الإسباني بنظامها الجديد بداية العام المقبل 2020 وتحديدا خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير، بمشاركة 4 فرق وهي برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.
وقبل حصر الخيار بين السعودية وقطر وتفضيل السعودية، أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس أن عددا من الدول طلبت استضافة السوبر في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد أن جرى تنظيم السوبر الماضي في المغرب بين برشلونة وإشبيلية، وفاز به الأول.
لماذا علا كعب السعودية على قطر؟
- اختلاف المناخ بين مدن المملكة مقارنة بقطر ذات المساحة الصغيرة
- ضمان الحضور الجماهيري الكثيف في جميع المباريات بأي من المدن
- نجاح تجربة استضافة السوبر الإيطالي الموسم الماضي التي توج بها يوفنتوس على حساب ميلان
- حضور نحو 66 ألف مشجع لمباراة السوبر الإيطالي بملعب الجوهرة في جدة
- تأكيد الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لويجي دي سيرفو إقامة السوبر المقبل بين يوفنتوس ولاتسيو في السعودية
- الثناء والإشادة الإيطالية على حسن تنظيم السعودية للحدث وإخراجه في أبهى صورة
- نجاح السعودية في استضافة (سوبر كلاسيكو) في مدينتي الرياض وجدة بمشاركة منتخبات البرازيل والأرجنتين والعراق والسعودية
- ضمان التسويق الجيد للحدث
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا ترجح السعودية على قطر لاستضافة السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.