إسبانيا ترجح السعودية على قطر لاستضافة السوبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت مصادر إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يفضل إقامة كأس السوبر المحلي في الموسم الحالي في المملكة العربية السعودية بعد أن رجحت عوامل عدة كفة السعودية على قطر.

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ومن المقرر أن تجري بطولة السوبر الإسباني بنظامها الجديد بداية العام المقبل 2020 وتحديدا خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير، بمشاركة 4 فرق وهي برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأتلتيكو مدريد.

وقبل حصر الخيار بين السعودية وقطر وتفضيل السعودية، أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس أن عددا من الدول طلبت استضافة السوبر في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد أن جرى تنظيم السوبر الماضي في المغرب بين برشلونة وإشبيلية، وفاز به الأول.

لماذا علا كعب السعودية على قطر؟