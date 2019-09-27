(فار) يثير قلق جمهور الهلال والتعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

أكد المحلل التحكيمي عبدالله القحطاني حدوث عطل في شاشات العرض للأخطاء التحكيمية في بعض مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تماما كما حدث في لقاء الهلال والتعاون أمس الأول في الجولة الخامسة (2-1 للهلال) بعد أن شهد حالات تحكيمية وقرارات عدة من قبل الطاقم الروماني بقيادة أوفيديو هاتيجان دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) نتيجة عطل.

وأثارت قرارات الحكم جدلا واسعا في مدرجي الناديين، وذلك بعد احتساب عدد من الحالات وتثبيت قراره فيها دون مساعدة الفيديو.

حالات تحكيمية في اللقاء أثارت جدلا

الدقيقة الثالثة مطالبة هلالية بضربة جزاء لعمر خريبين

الدقيقة 45 مطالبة هلالية بضربة جزاء للاعب سبيستيان جوفينكو

الدقيقة 50 هدف ملغى للهلال من رأسية محمد كنو من قبل مساعد الحكم الثاني بداعي تجاوز الكرة خط المرمى قبل الهدف

الدقيقة 94 مطالبة تعاونية بضربة جزاء لصالح عبدالمجيد السواط نتيجة إعاقته داخل الـ18

تقييم خبراء تحكيم لحالات مباراة الهلال والتعاون

5 محللين اتفقوا على صحة الأخطاء وهم محمد فودة، جمال الغندور، سمير عثمان، عبدالله القحطاني، عبدالرحمن الزيد

الأغلبية اتفقوا على عدم وجود ضربة جزاء للتعاون بعد أن لمست الكرة يد عبدالله الحافظ في الدقيقة الـ11

المحلل التحكيمي أحمد الوادعي أكد وجود جزائية للتعاون

حالات تعطلت فيها تقنية الـVAR

Advertisements

الهلال وأحد الموسم الماضي:

لجأ حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة ضربة جزاء احتسبها للهلال بعد احتكاك، إلا أنه فوجئ بأن الشاشة الخاصة به لا تعمل، لتتوقف المباراة بضع دقائق، ويسارع مسؤولو الملعب إلى تشغيلها لاحتواء الموقف.

البرازيل والأرجنتين بنصف نهائي كوبا أمريكا 2019:

تعطلت تقنية الفيديو قبل بداية الكلاسيكو، وانتقد قائد الأرجنتين ليونيل ميسي عدم لجوء حكم المباراة إلى تقنية الفيديو أثناء المباراة، خاصة أن لاعبي التانجو طالبوا بركلتي جزاء خلال اللقاء دون أن يتوجه الحكم لتقنية الفيديو المساعد.

الوداد والترجي بنهائي

أبطال أفريقيا:

ألغى الحكم هدفا للوداد المغربي في مرمى الترجي التونسي عند الدقيقة الـ60، ولم يتأكد من صحة قراره عبر تقنية الفيديو المساعد، وأثار القرار حربا في ملعب رادس بتونس بين اللاعبين والإداريين على أرض الملعب، ورفض الوداد استكمال المباراة، ليتوج الترجي باللقب وسط سخط جماهيري وإعلامي بعد أن توقفت المباراة عند الدقيقة الـ60.