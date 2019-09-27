الغامدي ومدير أندرلخت يحاضران إداريي الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينفذ معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة دورة برنامج «محترف» لإداريي أندية المنطقة الشرقية للفئات السنية خلال الفترة من 30 سبتمبر الحالي حتى 2 أكتوبر المقبل، بمشاركة 35 إداريا، وبحضور المدير السابق للفريق الأول بنادي أندرلخت البلجيكي GUNTER WILLY، وذلك ضمن المرحلة الثانية للبرنامج التي ستتبعها مرحلتان في المنطقتين الغربية والوسطى.

وتبدأ أعمال الدورة في يومها الأول بمحاضرة للدكتور طارق الجهني المختص في تطوير الذات، تعقبها محاضرة للاعب الدولي السابق إداري منتخب الشباب عمر الغامدي تعنى بإدارة اللاعبين، ومن ثم محاضرة أخرى يقدمها الحكم الدولي السابق مرعي العواجي في الإدارة والقانون.

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بينما سيشهد اليوم الثاني من الدورة إلقاء رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر محاضرة تختص بشرح اللوائح وأنظمة المسابقات، كما تقرر أن يلقي رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان محاضرة عن علاقة الجهاز الإداري باللاعبين، تتبعها محاضرة لعبدالعزيز النفيسة عن التغذية.

وتختتم الدورة في يومها الثالث بمحاضرة عن المنشطات يلقيها محمد البهلال، ومحاضرة عن علاقة الجهاز الإداري بالجهاز الطبي للدكتور ماهر الفرحان.

يذكر أن برنامج محترف يهدف لتعليم وتمكين اللاعبين والإداريين بالمهارات والمعارف الرياضية اللازمة.