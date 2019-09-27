حماس العدالة يرعب الفيصلي ونشوة الحزم تهدد ضمك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يختتم اليوم الأسبوع الخامس من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث مواجهات، حيث يلتقي الفيصلي والعدالة، والحزم وضمك، والرائد والفيحاء.

الفيصلي والعدالة

يسعى الفيصلي عندما يستضيف العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الـ6:30 إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على سجله دون خسارة بعد أن حقق وصافة الدوري بنهاية الجولة الرابعة الماضية برصيد 8 نقاط جمعها من انتصارين وتعادلين.

ولن تكون مواجهة اليوم في المتناول رغم أن أبناء حرمة سجلوا فوزا مهما في الجولة الماضية على الاتفاق، إذ إن المنافس يمتلك حماسا كبيرا ويلعب كرة سهلة وبجماعية جعلته يحتل المركز الرابع قبل مباريات أمس بفارق نقطة عن الفيصلي، إذ استطاع أن يجمع 7 نقاط، من فوزين وتعادل وخسارة وحيدة، ويريد الفريق أن يواصل حصد النقاط قبل أن تتغير موازين القوى الفنية مع تقدم عمر الدوري.

الحزم وضمك

يلتقي الحزم في ملعبه بمحافظة الرس عند الساعة الـ6:35 مساء بنظيره ضمك، منتشيا بفوزه الأخير على النصر في عقر داره 1-0 في الجولة الماضية نجح من خلاله في تعديل مساره بعد هزيمة ثقيلة 0-6 من الاتفاق. وللحزم 4 نقاط

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ويرغب أبناء (برج الشنانة) في كسب اللقاء أملا في التحرر من المركز الـ13 الذي يحتله الفريق الآن، كما يسعى مدرب الفريق الروماني دانيل إيسايلا إلى تعزيز الحالة النفسية بالانتصار على ضمك الذي يتساوى معه في النقاط ويتقدم عليه في الترتيب بفارق مركز واحد إذ يحتل ضمك المركز الـ12 بفارق الأهداف. وعمل مدرب ضمك التونسي محمد الكوكي على تجهيز بديل للحارس الجزائري شمس الدين رحماني في حال عدم استكمال شفائه. وكان ضمك تعادل في الجولة الماضية مع الشباب 1-1.

الرائد والفيحاء

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يبحث الرائد بقيادة مدربه بيسنك هاسي عن الخروج من عنق الزجاجة والبحث عن الفوز الأول حينما ينازل الفيحاء عند الساعة الـ8:20 مساء.

وخاض الرائد 3 مباريات بعد أن تأجلت مواجهته في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي التعاون نظير انشغال أرضية الملعب باحتفالات اليوم الوطني، ولم يخرج من الثلاث مواجهات سوى بنقطة واحدة جاءت من التعادل 1-1 مع أبها، فيما خسر قبلها من الهلال والاتحاد وبأهداف كثيرة بلغت 8 أهداف.

ويحتل الرائد المركز قبل الأخير بنقطة وحيدة.

أما الفيحاء العاشر برصيد 5 نقاط، فيريد أن يستثمر حالة الرائد ويعود للمجمعة بثلاث نقاط جديدة تسهم في صعوده إلى مراكز متقدمة، وتعويض خسارته الماضية أمام فريق الوحدة.

وأمام مدرب الفيحاء خورخي سيماو فرصة لتعويض خسارة الجولة الماضية، ما لم ينتفض الرائد ويظهر وجه الباحث عن الانتصارات.