سوبر السلة.. أحد أم الفتح؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد الصالة الرياضية بمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة في السابعة مساء اليوم مباراة سوبر كرة السلة السعودية على كأس الهيئة العامة للرياضة، والتي ستجمع بين فريقي أحد والفتح، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد وأعضاء مجلس الإدارة.

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وينتظر أن يظهر اللقاء بصورة قوية ومتكافئة لتقارب المستوى الفني للفريقين، إضافة إلى الحضور الجماهيري.

وكان الاتحاد السعودي لكرة السلة قد أكمل الاستعدادات كافة للقاء مع مكتب هيئة الرياضة في المدينة، إلى جانب رصده مكافأة للفائز، إضافة إلى كأس البطولة والميداليات الذهبية.

وأبان المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة عبدالإله الشعيل أن هذا اللقاء يمثل السوبر الثاني الذي ينظمه اتحاد السلة بين بطل الدوري والكأس، متمنيا أن تظهر المباراة بصورة قوية تعكس المستوى الحقيقي لكرة السلة السعودية، مشيرا إلى أنه تم إسناد اللقاء لطاقم تحكيمي مكون من عادل سليس وأحمد الصالح ومازن الأسمري، متوقعا حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة أن جماهير المدينة المنورة عرف عنها حبها وعشقها لكرة السلة والتشجيع المثالي.