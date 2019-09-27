الزمالك يحدد موعد السفر لبرج العرب...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو السفر إلى الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مشاركة الثنائي إمام عاشور ومحمد أونجم لاعبي الفريق، في التدريبات الجماعية.
وأصر المدرب الصربي على مشاركة الثنائي في التدريبات الفنية على الرغم من غيابهما عن مباراة جينيراسيون فوت السنغالي نظرا لعدم قيدهما، من أجل الحفاظ على لياقتهما الفنية والبدنية وعدم تخصيص برنامج منفرد لهما.
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