شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يكشف حجم إصابة دونجا ومدبولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى أن أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى “دونجا” تعرضان لالتواء بسيط فى كاحل القدم. وخرج الثنائى المذكور من لقاء الفريق أمام الأهلى ببطولة كأس العرب بداعى الإصابة والتى انتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف رغم حصده بطاقة التأهل، حيث كان قد فاز 4-2 فى مباراة الذهاب بالإسماعيلية. Advertisements وأوضح فى تصريحات عقب المباراة :”اللاعبان سيقومان بتدريبات تقوية وتجهيز خلال الفترة المقبلة من أجل لحاقهم بمباراة المصرى البورسعيدى بشكل طبيعى”. ويلتقى الإسماعيلى الفريق البورسعيدى يوم الأربعاء المقبل فى ثانى أسابيع الدورى المحلى.

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