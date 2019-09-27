شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. التدريب الختامي يكشف اعتماد فايلر على إكرامى أساسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد تدريب الأهلى الختامي مشاركة الحارس شريف إكرامى ضمن المجموعة الأساسية للفريق فى إشارة الى مشاركة اللاعب أساسيًا فى المباراة المقبلة أمام كانو سبورت الغيني.

ويستعد النادي الأهلي لخوض المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بإياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى تمام الثامنة مساء غداً السبت.

ويأمل الحارس الكبير إقناع الجهاز الفنى بإمكاناته فى المباراة المقبلة خاصة وأنه لم يحصل حتى الآن على الفرصة لتقديم نفسه، فى الوقت الذى يتبع فيه رينيه فايلر المدير الفنى الفرصة لجميع اللاعبين المشاركة لتقييم مستواهم الفنى.

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واستدعى رينيه فايلر صباح اليوم قائمة الفريق للمباراة والتى جاءت كالتالي : "شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني".