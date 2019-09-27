شكرا لقرائتكم فضيحة هروب وتمرد فى منتخب مصر للكرة النسائية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بقيادة حسين عبد اللطيف، أن الجهاز الفنى طالب الشئون القانونية بالاتحاد بالتحقيق مع لاعبات منتخب مصر تحت 20 سنة، بعد رفضهن الانضمام لشابات الفراعنة فى المعسكر المقام حاليا بأحد الفنادق، ويضم 60 لاعبة و10 حراس مرمى، ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2020 تحت 20 سنة.

وغاب التوأمتان نهى وجيهان ممدوح لاعبتي فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية عن معسكر المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 عاماً بقيادة حسين عبد اللطيف، المقام حالياً في احد فنادق القاهرة لليوم الثاني على التوالي.

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وقال المصدر أن الجهاز الفنى وجه الدعوة للاعبتان لكنهما لم ينضما للمعسكر الذى بدأ بالأمس، ولم يتمكن الطاقم الادارى من الاتصال بهما لمعرفة سر الغياب أو التهرب من تمثيل المنتخب.

وعلم الخليج 365 أن سبب تخلف اللاعبتان هو رغبتهن فى الانضمام لمنتخب إيطاليا للكرة النسائية مستقبلاً خاصة أن والدتهم من أصول إيطالية والفتاتان معهن جنسية إيطالية.

ومن المنتظر أن تنظر الشئون القانوينة الى تقرير الجهاز الفنى وتطلب اللاعبتان للتحقيق خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم أمرهن من الانضمام لصفوف المنتخب أو تفضيل اللعب بقميص المنتخب الإيطالى.