شكرا لقرائتكم تعرف على أول اجتماع للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البدرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، على موعد أول اجتماع لوضع بعض الرتوش حول مهام الجهاز فى الفترة المقبلة وخطة العمل وتكليف أفراد الجهاز الفنى بمتابعة مباريات الفرق المصرية فى البطولات الأفريقية.

وقال أحمد أيوب مدرب عام المنتخب، أن الجهاز سيجتمع فى الواحدة ظهر غدا الأحد فى مقر الاتحاد بالجزيرة، وسيكون بحضور جميع أفراد الجهاز الفنى المكون من حسام البدرى المدير الفنى وأحمد أيوب وطارق مصطفى المدربان، وسيد معوض المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى محمد بركات مدير الفراعنة.

من المنتظر أن يتطرق الاجتماع لموعد اعلان القائمة المحلية للفراعنة قبل معسكر أكتوبر، وحسم بعض العروض الودية فى الفترة المقبلة، وتحديد مكان المعسكر الذى اقترب من برج العرب بالإسكندرية.

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وعقد حسام البدرى مؤتمرا صحفيا أمس الخميس أعلن فيه عن جهازه المعاون وخططه المستقبليه وطمأن الجماهير على مستقبل المنتخب الوطنى ومدى قدرته على الانتفاضة بعد الكبوة التى تعرض لها على خلفية الخروج الصادم من أمم أفريقيا من دور الـ 16 على يد جنوب أفريقيا فى البطولة التى احتضنتها مصر خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين، وتوج بها فى النهاية المنتخب الجزائرى على حساب السنغال فى المباراة النهائية.

وكان اتحاد الكرة قد أقال المكسيكى خافيير أجيرى بعد السقوط المدوي فى بطولة كان 2019، واستقر مسئولو الجبلاية بعد فترة طويلة من المفاوضات فاقت الشهرين، على تنصيب البدرى مديرا فنيا للفراعنة.