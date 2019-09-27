شكرا لقرائتكم 12 أكتوبر .. انطلاق دورى القسم الثالث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 12 أكتوبر المقبل موعدا لبدء مسابقة القسم الثالث للدوري العام على أن تنتهي منتصف إبريل المقبل مع مراعاة انتهاء الدور الأول قبل بداية يناير 2020 وبدء الدور الثاني منتصف يناير حتى يتسنى للأندية إشراك اللاعبين الجدد المسجلين في فترة الانتقالات الشتوية طوال الدور الثاني .

وكان الاتحاد المصري قد فوض 13 فرعا من فروعه لإجراء قرعة وجدول مباريات كل حسب المجموعة التابعة له.

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يشارك فى دورى القسم الثالث 167 فريق مقسمة على 12 مجموعة .

يشرف على ملف مسابقات القسم الثاني و الثالث الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

حرص جمال محمد على ، على ضرورة التنسيق مع المناطق والفروع بضرورة إنطلاق المباريات فى توقيت واحد خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.