شكرا لقرائتكم غوارديولا: تغريدة برناردو ضد ميندي مجرد "مزحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دافع جوسيب غوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن لاعبه برناردو سيلفا، قائلا إن التغريدة التي مسحها اللاعب وتم إرسالها تم فهمها بشكل خاطئ وكانت بمثابة مزحة.

وغرد سيلفا لزميله بنيامين ميندي الأسبوع الماضي، مقارنة صورة له كطفل بطفل إفريقي آخر، تستخدم كإعلان لعلامة تجارية للحلويات في إسبانيا والبرتغال.

وانتقد العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي هذه التغريدة لكونها عنصرية وكتب سيلفا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم معبرا عن أسفه.

Advertisements

وقال غوارديولا للصحافيين يوم الجمعة :كانت مزحة بسيطة، ولكن إذا شعر أي شخص بالإهانة يمكنني تفهم هذا، برناردو ربما بصدد الحصول على درس وهذا لن يتكرر مرة أخرى".

وقال غوارديولا أنه لم تكن هناك أية نية لإهانة أي شخص. وواصل:إذا تأثر أي شخص أو عشرة أشخاص بسوء بشأن هذه التغريدة أو أي تعليق، يمكن لهذا أن يحدث. الأشخاص الذين يحكمون على برناردو لا يعلمونه.

وأكد: بصراحة برناردو غير مذنب، لأنه نيته.. كانت مجرد المزاح. إنها صورة متحركة والوجه مشابه. نفس الأمر حدث آلاف المرات مع أشخاص أصحاب بشرة بيضاء. نفس الأمر. كانت مجرد مزحة وهذا كل ما في الأمر.

وأضاف: إذا شعر الأشخاص في الاتحاد الإنجليزي بشء مختلف فغن برناردو ومانشستر سيتي منفتحين للاستماع.