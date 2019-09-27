تأهل سهل لكولمان الى نصف نهائي 100 م









اسماء السيد - بلغ العداء الاميركي كريستيان كلومان الدور نصف النهائي من سباق 100 م ضمن بطولة العالم لالعاب القوى الجمعة في الدوحة، مسجلا افضل توقيت في التصفيات مع 9.98 ثانية.

وكان كولمان (23 عاما) يخوض غمار السباق الاسرع للمرة الاولى منذ ان ثارت الشكوك حوله بعد الكشف عن فشله في تحديد مكانه ثلاث مرات خلال سنة واحدة لمراقبي الكشف عن المنشطات.

ووفقا لقواعد مكافحة المنشطات المعترف بها دوليا، يتعين على الرياضيين تحديد مكانهم بدقة لمراقبي المنشطات قبل 90 يوما من اجل تسهيل اجراء الاختبارات خارج المنافسة.

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وكان كولمان يواجه عقوبة الايقاف لمدة عامين، لكن الوكالة الأميركية لمكافحة المنشطات برأته من تهمة خرق قوانين المنشطات، وبالتالي سمحت له بالمشاركة في بطولة العالم في الدوحة.

ولم تبد علامات السعادة على وجه كولمان لدى مروره في المنطقة المختلطة امام الصحافيين واكتفى بكلمتين "شعوري رائع".

وحذا حذوه الى نصف النهائي مواطنه المخضرم جاستين غاتلين الذي يدافع عن لقبه في الدوحة، مسجلا 10.06 ثانية.

وكان لسان حال غاتلين مماثلا بالقول "شعوري جيد، كنت اريد ان اكون جيدا من الناحية الفنية والانطلاق بطريقة جيدة والدفع في منتصف السباق لكي اخفف من سرعتي في النهاية".