شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى سابع جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره جزيرة الورد بنتيجة 36 /26، فى إطار سابع جولات دورى المحترفين الرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 .

وشهدت هذه الجولة فوز كل من طلائع الجيش على محافظة الفيوم بنتيجة 36 /24، وهليوبوليس على الزهور بنتيجة 32 /27، والأوليمبى على الجزيرة بنتيجة 29 /21، والأهلى على البنك الأهلى بنتيجة 23 /18، وسبورتنج على 6 أكتوبر بنتيجة 30 /21 .

Advertisements

فيما تقام الجولة الثالثة المؤجلة على صعيد المرتبط 2002 يوم الجمعة المقبلة بمواجهات بين كل من الأوليمبى مع الزمالك، وهليوبوليس مع الطيران، والمعادى مع طلائع الجيش، والأهلى مع حدائق الأهرام، و6 أكتوبر مع جزيرة الورد، وسبورتنج مع الحوار، والبنك الأهلى مع محافظة الفيوم، وأصحاب الجياد مع الزهور، والجزيرة مع سموحة .

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس مصر للموسم الجديد على صعيد المراحل السنية المختلفة يوم 19 أكتوبر المقبل، فى مقر الاتحادات.