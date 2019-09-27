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طبيب الإسماعيلى يكشف موقف دونجا ومدبولى من مواجهة المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى، أن أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى "دونجا" تعرضا لالتواء بسيط فى كاحل القدم.

 

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وخرج الثنائى المذكور من لقاء الفريق أمام أهلى بنى غازى ببطولة كأس العرب بداعى الإصابة، والتى انتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف رغم حصده بطاقة التأهل، حيث كان قد فاز 4-2 فى مباراة الذهاب بالإسماعيلية.

 

وأوضح هريدى فى تصريحات عقب المباراة: "اللاعبان سيقومان بتدريبات تقوية وتجهيز خلال الفترة المقبلة من أجل لحاقهما بمباراة المصرى البورسعيدى بشكل طبيعى". ويلتقى الإسماعيلى الفريق البورسعيدى يوم الأربعاء المقبل فى ثانى أسابيع الدورى المحلى.

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