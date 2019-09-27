شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يكشف موقف دونجا ومدبولى من مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى للإسماعيلى، أن أحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى "دونجا" تعرضا لالتواء بسيط فى كاحل القدم.
وخرج الثنائى المذكور من لقاء الفريق أمام أهلى بنى غازى ببطولة كأس العرب بداعى الإصابة، والتى انتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف رغم حصده بطاقة التأهل، حيث كان قد فاز 4-2 فى مباراة الذهاب بالإسماعيلية.
وأوضح هريدى فى تصريحات عقب المباراة: "اللاعبان سيقومان بتدريبات تقوية وتجهيز خلال الفترة المقبلة من أجل لحاقهما بمباراة المصرى البورسعيدى بشكل طبيعى". ويلتقى الإسماعيلى الفريق البورسعيدى يوم الأربعاء المقبل فى ثانى أسابيع الدورى المحلى.
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