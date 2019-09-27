بتروجت يتعاقد مع مهاجم سيراميكا كليوباترا السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة بتروجت، فى التعاقد مع محمد حسن ميدو مهاجم سيراميكا كليوباترا السابق فى صفقة انتقال حر فى إطار تدعيم الفريق بلاعبين سوبر . ويرغب مسئولو بتروجت فى التعاقد مع ميدو نظرا لخبراته الكبيرة بالقسم الثانى فى ظل المنافسة القوية التى ستشهدها المجموعة بالتنافس بين أكثر من 8 فرق على الصعود . كان مسئولو بتروجت قد نجحوا فى التعاقد مع العديد من النجوم مثل أحمد رؤوف مهاجم الأهلى الأسبق ، وحسين حمدى مهاجم الزمالك الأسبق وثلاثى كوكاكولا إسلام كانو وإيهاب الحسينى وإيهاب عبد المحسن . ويعد محمد حسن ميدو الهداف التاريخى لدورى القسم الثانى حيث تخطى الـ100 هدف بالدرجة الثانية مع نادى النصر القاهرى .

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