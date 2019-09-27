شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. فضيحة هروب وتمرد فى منتخب مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بالجهاز الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما بقيادة حسين عبد اللطيف، أن الجهاز الفنى طالب الشئون القانونية بالاتحاد بالتحقيق مع لاعبات من الفريق، بعد رفضهن الانضمام لشابات الفراعنة وهروبهن من المعسكر المقام حاليا بأحد الفنادق، والذى يضم 60 لاعبة و10 حراس مرمى، ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2020 تحت 20 سنة.

وقال المصدر أن الجهاز الفنى وجه الدعوة للاعبتان لكنهما لم ينضما للمعسكر الذى بدأ بالأمس، ولم يتمكن الطاقم الادارى من الاتصال بهما لمعرفة سر الغياب أو التهرب من تمثيل المنتخب.

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