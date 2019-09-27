شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف الناجى الوحيد من جحيم فايلر فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكشف المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، حتى الآن، عن الركائز الأساسية والقوام الأساسي للمارد الأحمر، رغم مرور 3 مباريات على توليه المسئولية، فمازالت عملية الكشف عن الأفضل بين اللاعبين جارية، ومازال التنافس بين نجوم الأهلى للهروب من جحيم الدكة والاستبعاد قائم حتى هذه اللحظة.

وأكد مصدر بالنادى الأهلى أن فايلر مازال يجرى الاختبارات بين جميع عناصر الفريق، ولا يوجد لاعب واحد حتى الآن خرج من حسابات المدير الفنى الجديد للأهلى، لكن هناك لاعب واحد فقط ضمن التواجد فى التشكيل الأساسى للمدرب السويسرى ولن تبعده عن خيارات فايلر سوى الأسباب الخارجة على إرادة الجميع مثل الإصابات التى يتمنى اللاعب نفسه أن تبتعد عنه الفترة المقبلة، بعدما نجح فى وقت مبكر فى اقناع فايلر بقدراته فى خط الوسط.

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