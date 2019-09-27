شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "بتروسبورت" يعتذر لجينيراسيون السنغالى عن استضافة مرانه بسبب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت بعثة جينيراسيون فوت السنغالى أمام البوابة الرئيسية لاستاد بتروسبورت، لرغبتهم فى خوض المران الأخير استعداداً لمواجهة الزمالك، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا.

واستقبل أحد مسئولو ملعب بتروسبورت، بعثة الفريق السنغالى وأكد لهم إن ليس لديهم حجزاً من قبل الزمالك، من أجل خوض المران على الملعب الرئيسى بالاستاد بصفته الأبيض هو صاحب اللقاء الذى يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريبات الفريق السنغالى لعدم وجود حجز من قبل الزمالك لبعثة الفريق السنغالى.

وكشف مسئولو بتروسبورت لمسئولى بعثة جينيراسيون، إن الزمالك بدوره كصاحب المباراة يقوم بالحجز للفريق الضيف وهو ما لم يحدث لذلك تعتذر إدارة الاستاد عن استضافة مران الفريق السنغالى.

وبذلك تستمر أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت حيث يتمسك الفريق السنغالى حتى اللحظة الجارية بخوض اللقاء غداً فى بتروسبورت وتوجهت بالفعل بعثة جينيراسيون للملعب الذى تم إخطاره به مسبقا من قبل الكاف لخوض المران الختامى للقاء ولكن رفض مسئولى الملعب استضافة ذلك المران لعدم وجود حجز مسبق من قبل الزمالك فيما يؤكد مسئولى النادى الأبيض الحصول على موافقة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد فى برج العرب بدلا من غدا السبت فى بتروسبورت بينما مازال يؤكد مسئولى جينيراسيون عدم تلقيهم أي إخطار من الكاف وتمسكهم بإقامة اللقاء غدا فى استاد بتروسبورت مع إثبات الموقف الحالى بالذهاب لبتروسبورت لخوض المران الختامى وتعذر حدوث ذلك لعدم وجود حجز لهم.

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بتروسبورت تقدم اعتذارا إلى جينيراسيون بعدم استضافة مرانه لعدم وجود حجز من الزمالك



بعثة جينيراسيون أمام ملعب بتروسبورت لخوض مرانه



بعثة جينيراسيون فوت مع محمد المرسى رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بإستاد بتروسبورت